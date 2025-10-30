В восьми аэропортах в России сняли ограничения на полеты

Фото: chekart / Shutterstock

В России за последний час сняли ограничения на полеты в восьми аэропортах, сообщила Росавиация.

Самолетам разрешили взлет и посадку в аэропортах:

Владикавказа (Беслан), Магаса, Нижнекамска (Бегишево) — в 8:47;

Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) — в 8:54;

Грозного (Северный) — в 9:10

Ижевска — в 9:50;

Череповца — в 9:59;

В Росавиации сообщали, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Северной Осетии вводился план «Ковер», сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Всего за ночь силы ПВО сбили над регионами России 170 беспилотников.