Военная операция на Украине⁠,
0

В восьми аэропортах в России сняли ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: chekart / Shutterstock
Фото: chekart / Shutterstock

В России за последний час сняли ограничения на полеты в восьми аэропортах, сообщила Росавиация.

Самолетам разрешили взлет и посадку в аэропортах:

  • Владикавказа (Беслан), Магаса, Нижнекамска (Бегишево) — в 8:47;
  • Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) — в 8:54;
  • Грозного (Северный) — в 9:10
  • Ижевска — в 9:50;
  • Череповца — в 9:59;

В Росавиации сообщали, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Северной Осетии вводился план «Ковер», сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Всего за ночь силы ПВО сбили над регионами России 170 беспилотников.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
