В восьми аэропортах в России сняли ограничения на полеты
В России за последний час сняли ограничения на полеты в восьми аэропортах, сообщила Росавиация.
Самолетам разрешили взлет и посадку в аэропортах:
- Владикавказа (Беслан), Магаса, Нижнекамска (Бегишево) — в 8:47;
- Калуги (Грабцево), Ярославля (Туношна) — в 8:54;
- Грозного (Северный) — в 9:10
- Ижевска — в 9:50;
- Череповца — в 9:59;
В Росавиации сообщали, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В Северной Осетии вводился план «Ковер», сообщал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Всего за ночь силы ПВО сбили над регионами России 170 беспилотников.
