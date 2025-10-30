За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России

Фото: Министерство обороны России / Global Look Press

Средства ПВО в ночь на 30 октября сбили над регионами России 170 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

В Брянской области перехватили и уничтожили 48 дронов, еще 21 БПЛА пришелся на Воронежскую область. 16 и 15 дронов сбили над Нижегородской и Калужской областями соответственно, еще 14 и 10 — над Ростовской и Курской областями.

По девяти беспилотникам ПВО отработала в Московском регионе и Тульской области, уничтожив в том числе те, которые летели на столицу, по пять — в Рязанской, Волгоградской и Новгородской областях. По четыре дрона сбили в Белгородской и Орловской областях, а также в Крыму. Один беспилотник уничтожили над территорией Липецкой области.

В Волгоградской области, как сообщил глава региона Андрей Бочаров, в результате налета пострадавших и повреждений жилых объектов нет. Обломки дрона, однако, повредили вышку сотовой связи.

В Ростовской области в хуторе Касьяновка после атаки БПЛА зафиксировали выбитые окна в двух частных домах, никто не пострадал. По данным губернатора Юрия Слюсаря, всего атаке подверглись три района области.

На фоне угрозы атаки дронов ограничения на работу вводили разные аэропорты, включая столичные Внуково и Домодедово. Эти авиагавани уже возобновили полеты.