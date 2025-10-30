 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска ввели ограничения
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в телеграм-канале, что на территории республики ввели план «Ковер». Он подтвердил информацию об ограничениях в аэропорту Владикавказа. 

В ночь на 30 октября аналогичные меры ввели семь российских аэропортов на фоне угрозы атаки беспилотников. Среди них воздушные гавани Череповца, Калуги, Ярославля, Саратова и Волгограда. В двух последних аэропортах на момент публикации ограничения сняли.

Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Политика

Кроме того, Росавиация сообщала о введении ограничений в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, в них уже сняли ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 30 октября сообщил о перехвате шести беспилотников на подлете к Москве.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Егор Алимов
аэропорты Росавиация ограничения дроны
Материалы по теме
Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Политика
В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
В пяти российских аэропортах ограничили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Трамп пообещал назвать время и место ядерных испытаний США Политика, 08:00
Какие места в рейтинге РБК 500 заняли переехавшие в Россию компанииПодписка на РБК, 08:00
Трамп заявил о принятии «выдающихся решений» на встрече с Си Цзиньпином Политика, 07:49
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
CBS узнал о планах США провести «демонстрацию силы» в Южно-Китайском море Политика, 07:37
Wildberries и Ozon вошли в топ-50 крупнейших компаний России Технологии и медиа, 07:33
Брокер «Сбера» составил портрет российского инвестора-подростка Инвестиции, 07:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты Политика, 07:26
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:25
Американская АСА напомнила о запрете ядерных испытаний после слов Трампа Политика, 07:24
«Поволжский маньяк» обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде Общество, 07:20
В Москве спрогнозировали похолодание и ночные заморозки Общество, 07:07
Брокеры указали на риски изменения торгов топливом на бирже Бизнес, 07:01
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов Политика, 06:53