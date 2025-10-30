В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска ввели ограничения

Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил в телеграм-канале, что на территории республики ввели план «Ковер». Он подтвердил информацию об ограничениях в аэропорту Владикавказа.

В ночь на 30 октября аналогичные меры ввели семь российских аэропортов на фоне угрозы атаки беспилотников. Среди них воздушные гавани Череповца, Калуги, Ярославля, Саратова и Волгограда. В двух последних аэропортах на момент публикации ограничения сняли.

Кроме того, Росавиация сообщала о введении ограничений в столичных аэропортах Внуково и Домодедово, в них уже сняли ограничения.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ночь на 30 октября сообщил о перехвате шести беспилотников на подлете к Москве.