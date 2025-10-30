На Украине ввели ограничения электроэнергии во всех регионах
На всей территории Украины введены ограничения на использование электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре. Графики отключений будут действовать с 8:00 до 19:00, сообщила компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.
По данным компании, в результате ракетно-дроновой атаки повреждены объекты энергосистемы. Введены почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Утром Минэнерго Украины заявило об атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом ведомство написало в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По данным издания «Страна.ua», удары нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту