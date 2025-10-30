 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине ввели ограничения электроэнергии во всех регионах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алина Смутко / Reuters
Фото: Алина Смутко / Reuters

На всей территории Украины введены ограничения на использование электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре. Графики отключений будут действовать с 8:00 до 19:00, сообщила компания «Укрэнерго» в телеграм-канале.

По данным компании, в результате ракетно-дроновой атаки повреждены объекты энергосистемы. Введены почасовые отключения для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре
Общество
Фото:Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press

Утром Минэнерго Украины заявило об атаке по энергетической инфраструктуре страны. Об этом ведомство написало в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). По данным издания «Страна.ua», удары нанесены по четырем теплоэлектростанциям: Добротворской ТЭС во Львовской области, Бурштынской и Калушской ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина электроэнергия ограничения
