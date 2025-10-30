Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре
Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Об этом ведомство написало в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Удары нанесены по четырем украинским теплоэлектростанциям, пишет «Страна.ua».
По данным издания, атакованы Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем телеграм-канале также сообщил, что во Львовской области в ночь на 30 октября был нанесен удар по Добротворской тепловой электростанции. В результате атаки возник пожар и зафиксировано повреждение объектов критической энергетической инфраструктуры.
В самом Бурштыне, по информации «Страны.ua», звучат «массовые взрывы». Издание «Суспiльне» сообщало о звуках взрывов в Ивано-Франковске.
Экстренные отключения света ввели в Киеве и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях.
Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров писал в телеграм-канале, что взрывы в ночь на 30 октября также прогремели в Запорожье. Об этом он сообщал в 4:32 и 5:01 мск. Кроме того, Федоров написал о повреждении объекта инфраструктуры в области. По предварительным данным, никто не пострадал.
Около 4:00 по мск Воздушные силы ВСУ также сообщили о взрывах в Днепре.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России
Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия
Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»
Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра
Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту