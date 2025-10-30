 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре

«Страна»: удары нанесены по четырем электростанциям на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Удары нанесены по четырем электростанциям на Украине, пишет «Страна.ua». Минэнерго Украины подтвердило атаку на энергетическую инфраструктуру
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Никита Цицаги / NEWS.ru / Global Look Press

Минэнерго Украины заявило об ударах по энергетической инфраструктуре страны. Об этом ведомство написало в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Удары нанесены по четырем украинским теплоэлектростанциям, пишет «Страна.ua».

По данным издания, атакованы Добротворская ТЭС во Львовской области, Бурштынская и Калушская ТЭЦ в Ивано-Франковской области, а также Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич в своем телеграм-канале также сообщил, что во Львовской области в ночь на 30 октября был нанесен удар по Добротворской тепловой электростанции. В результате атаки возник пожар и зафиксировано повреждение объектов критической энергетической инфраструктуры.

В самом Бурштыне, по информации «Страны.ua», звучат «массовые взрывы». Издание «Суспiльне» сообщало о звуках взрывов в Ивано-Франковске.

Экстренные отключения света ввели в Киеве и области, а также в Одесской и Днепропетровской областях.

Глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров писал в телеграм-канале, что взрывы в ночь на 30 октября также прогремели в Запорожье. Об этом он сообщал в 4:32 и 5:01 мск. Кроме того, Федоров написал о повреждении объекта инфраструктуры в области. По предварительным данным, никто не пострадал.

Около 4:00 по мск Воздушные силы ВСУ также сообщили о взрывах в Днепре.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Украина атака Электростанции
