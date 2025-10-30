В порту на Камчатке загорелось судно
В морском торговом порту на Камчатке загорелось судно, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
Площадь возгорания составила 100 кв. м. Дли тушения задействовали семь единиц техники, а также 45 человек личного состава ведомства. В 8:03 мск в МЧС сообщили, что пожар был ликвидирован.
По данным агентства «Камчатка сегодня», это китайское судно. На нем загорелись трюмы. Как сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на оперативные службы, на борту была большая партия «огромных понтонов», прикрепленных к палубе.
В июне в Тихом океане после пожара затонул корабль с 3 тыс. автомобилей на борту. Судно ушло под воду примерно в 770 км от суши на глубину около 5 тыс. м.
По словам источников, знакомых с ситуацией, корабль перевозил автомобили ряда производителей, включая Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co.
