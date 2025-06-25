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Общество ,  
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В Тихом океане затонуло загоревшееся судно с 3 тыс. автомобилей

Корабль с 3 тыс. автомобилей на борту затонуло в Тихом океане после пожара, сообщает Bloomberg. Об этом также пишет The Seattle Times.

Судно ушло под воду 23 июня примерно в 770 км от суши на глубину около 5 тыс. м, уточнил менеджер судна компании Zodiac Maritime. Это произошло из-за повреждений после пожара, которые усугубились из-за неблагоприятных погодных условий.

По словам источников, знакомых с ситуацией, судно перевозило автомобили ряда производителей, включая Chery Automobile Co. и Great Wall Motor Co.

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Грузовое судно Morning Midas вышло из Китая 26 мая и направлялось в Мексику. Среди 3 тыс. машин были также 800 электромобилей, возгорание началось на палубе с ними 3 июня. Тогда корабль находился неподалеку от побережья Аляски.

Тушение литий-ионных аккумуляторов, используемых в таких транспортных средствах, было осложнено. Для ликвидации пожара задействовали буксир. На борту находилось 22 члена экипажа, их эвакуировали.

Morning Midas было построено в 2006 году китайской компанией Xiamen Shipbuilding и ходит под флагом Либерии.

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Теги
Полина Харчевникова
Тихий океан корабль Автомобили
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