Иллюзионист Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии
Заслуженный артист России, фокусник и киноактер Амаяк Акопян сообщил, что его пенсия составляет около 60 тыс. рублей. Об этом он рассказал «Газете.Ru».
По словам Акопяна, сейчас он доволен размером выплат, однако до получения звания заслуженного артиста пенсия была «очень маленькой, крошечной». Акопян отметил, что ее хватало благодаря накоплениям, заработанным за годы работы. «Я бы на нее [пенсию] вообще жить не смог бы, если бы не тот золотой фонд, который я с годами накопил», — сказал он.
Амаяку Акопяну 68 лет, он известен как иллюзионист, цирковой артист и актер, снимавшийся в более чем 30 фильмах.
По состоянию на август 2025 года, средняя пенсия в России составляла около 23,5 тыс. руб. в месяц. Граждане при этом в среднем считают достойным уровень дохода на пенсии 49,8 тыс. руб. в месяц. Пенсионные ожидания россиян, таким образом, в два раза выше средней пенсии по стране.
Жители Крайнего Севера и некоторые другие категории граждан получают специальные надбавки или расчеты по особым правилам. Перерасчет пенсий проводится дважды в год — в январе и августе с учетом новых баллов за труд.
