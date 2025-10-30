 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пенсии в 2025 году⁠,
0

Иллюзионист Амаяк Акопян назвал размер своей пенсии

Иллюзионист Амаяк Акопян рассказал, что получает пенсию около ₽60 тыс.
Сюжет
Пенсии в 2025 году
Амаяк Акопян
Амаяк Акопян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Заслуженный артист России, фокусник и киноактер Амаяк Акопян сообщил, что его пенсия составляет около 60 тыс. рублей. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

По словам Акопяна, сейчас он доволен размером выплат, однако до получения звания заслуженного артиста пенсия была «очень маленькой, крошечной». Акопян отметил, что ее хватало благодаря накоплениям, заработанным за годы работы. «Я бы на нее [пенсию] вообще жить не смог бы, если бы не тот золотой фонд, который я с годами накопил», — сказал он.

Амаяку Акопяну 68 лет, он известен как иллюзионист, цирковой артист и актер, снимавшийся в более чем 30 фильмах.

Россиянам назвали размер пенсий для неработающих пенсионеров в 2026 году
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

По состоянию на август 2025 года, средняя пенсия в России составляла около 23,5 тыс. руб. в месяц. Граждане при этом в среднем считают достойным уровень дохода на пенсии 49,8 тыс. руб. в месяц. Пенсионные ожидания россиян, таким образом, в два раза выше средней пенсии по стране. 

Жители Крайнего Севера и некоторые другие категории граждан получают специальные надбавки или расчеты по особым правилам. Перерасчет пенсий проводится дважды в год — в январе и августе с учетом новых баллов за труд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Дуганова
пенсии Артист актер доходы пенсионные накопления
Материалы по теме
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России
Политика
В Минтруде оценили число самозанятых, получающих пенсии
Общество
Омбудсмен предложила досрочный выход на пенсию для многодетных отцов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Эволюция бургера. Почему фастфуд в России растет как на дрожжахПодписка на РБК, 09:31
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения Общество, 09:28
Самые несчастные в компании — менеджеры среднего звена. Как это исправить Образование, 09:28
Как поднять продажи в праздники, если у вас нет тематических товаровПодписка на РБК, 09:13
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Поможет ли директорам компаний страхование при уголовных делахПодписка на РБК, 09:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине Политика, 08:40
Пятый за утро аэропорт ограничил полеты Политика, 08:40
Почему суды все чаще вводят оздоровительные процедуры вопреки кредиторамПодписка на РБК, 08:38
Начал вещание международный телеканал для детей «Умка» Бизнес, 08:33
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России Политика, 08:12
Что такое безотзывный вклад и для чего он нужен: объяснение ЦБ Инвестиции, 08:12