Россияне назвали достойный размер пенсии

Опрошенные россияне в среднем хотели бы получать пенсию не менее 49 800 руб. в месяц, что в два раза выше средней пенсии по стране. Запросы у мужчин чуть выше, чем у женщин: 50 300 и 49 400 руб. соответственно

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне в среднем считают достойным уровень дохода на пенсии 49 800 руб. в месяц, следует из результатов опроса сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК). Наиболее высокие ожидания относительно пенсии в Москве, менее требовательны оказались жители Астрахани и Ярославля.

Пенсионные ожидания варьируются в зависимости от возраста респондентов. Россияне старше 45 лет считают достойной пенсию в размере 50 800 руб., молодые люди до 35 лет полагают, что им будет достаточно 48 300 руб. в месяц. Более высокие ожидания у респондентов от 35 до 45 лет — 51 500 руб.

Женщины чуть более скромны в пенсионных ожиданиях, чем мужчины: 49 400 против 50 300 руб. соответственно. Респонденты с высшим образованием хотят получать 51 200 руб., со средним профессиональным образованием — 50 100 руб. Россияне с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц назвали достойной пенсию 52 100 руб., а те, чей ежемесячный доход не превышает 50 тыс. руб., — 47 200 руб.

Список пожеланий по размеру пенсии возглавила Москва: жители столицы считают достойной сумму 52 500 руб. На втором месте Санкт-Петербург (51 900 руб.), на третьем — Хабаровск (50 100 руб.), на четвертом — Тюмень (49 500 руб.), замыкает пятерку Владивосток (49 400 руб.).

Опрос проводился с 8 сентября по 6 октября 2025 года. В нем приняли участие 1600 респондентов из 447 населенных пунктов: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из городов-миллионников и полумиллионников.

Пенсионные ожидания опрошенных россиян в два раза выше средней пенсии по стране. Согласно данным Росстата на 1 августа 2025 года, средняя пенсия в России составляла 23 520 руб. Жители Крайнего Севера и некоторые другие категории граждан получают специальные надбавки или расчеты по особым правилам. Перерасчет пенсий проводится дважды в год — в январе и августе с учетом новых баллов за труд.