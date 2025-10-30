Пятый за утро аэропорт ограничил полеты

Фото: izhavia / VK

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов. До этого, в 6:07 мск, ограничения на отправку и посадку самолетов ввели для четырех аэропортов России — авиагаваней Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее объявил, что на территории республики ввели план «Ковер», и подтвердил информацию об ограничениях в аэропорту Владикавказа.

До этого на фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 30 октября полеты приостановили две воздушные гавани Москвы (Внуково и Домодедово), Саратова и Волгограда, которые на момент публикации возобновили прием и выпуск самолетов.