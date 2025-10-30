 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Пятый за утро аэропорт ограничил полеты

В аэропорту Ижевска ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: izhavia / VK
Фото: izhavia / VK

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Он напомнил, что такие меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов. До этого, в 6:07 мск, ограничения на отправку и посадку самолетов ввели для четырех аэропортов России — авиагаваней Владикавказа, Грозного, Магаса и Нижнекамска.

За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России
Политика
Фото:Министерство обороны России / Global Look Press

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее объявил, что на территории республики ввели план «Ковер», и подтвердил информацию об ограничениях в аэропорту Владикавказа.

До этого на фоне угрозы атаки беспилотников в ночь на 30 октября полеты приостановили две воздушные гавани Москвы (Внуково и Домодедово), Саратова и Волгограда, которые на момент публикации возобновили прием и выпуск самолетов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запрет полетов Росавиация аэропорты ограничения
Материалы по теме
Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты
Политика
В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Прокуратура обратилась в Минприроды из-за пожара на острове Недоразумения Общество, 09:28
Самые несчастные в компании — менеджеры среднего звена. Как это исправить Образование, 09:28
Как поднять продажи в праздники, если у вас нет тематических товаровПодписка на РБК, 09:13
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Поможет ли директорам компаний страхование при уголовных делахПодписка на РБК, 09:00
Трамп сообщил о договоренностях с Си по Украине Политика, 08:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пятый за утро аэропорт ограничил полеты Политика, 08:40
Почему суды все чаще вводят оздоровительные процедуры вопреки кредиторамПодписка на РБК, 08:38
Начал вещание международный телеканал для детей «Умка» Бизнес, 08:33
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
За ночь ПВО отразила атаку 170 дронов на регионы России Политика, 08:12
Что такое безотзывный вклад и для чего он нужен: объяснение ЦБ Инвестиции, 08:12
ФНС усилила контроль за иностранными компаниями россиян. Как действоватьПодписка на РБК, 08:08