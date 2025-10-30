Волгоградский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

В ночь на 30 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, в результате падения обломков дрона повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова передает пресс-служба администрации области.

Глава региона добавил, что пострадавших и повреждений жилых объектов не зафиксировано.

Об отражении атаки БПЛА над тремя районами Ростовской области в ночь на 30 октября также сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в хуторе Касьяновка Чертковского района в результате атаки БПЛА выбиты окна в двух частных домах. Пострадавших, по словам Слюсаря, нет.

Также о перехвате шести беспилотников на подлете к Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На фоне угрозы атаки дронов ограничения на работу вводили аэропорты Внуково и Домодедово, их уже сняли.