Военная операция на Украине⁠,
Волгоградский губернатор рассказал о последствиях ночной атаки дронов

Губернатор Бочаров: силы ПВО отразили атаку дронов на Волгоградскую область
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 30 октября силы ПВО отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область, в результате падения обломков дрона повреждена вышка сотовой связи, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова передает пресс-служба администрации области.

Глава региона добавил, что пострадавших и повреждений жилых объектов не зафиксировано.

В трех районах Ростовской области сбили дроны
Политика

Об отражении атаки БПЛА над тремя районами Ростовской области в ночь на 30 октября также сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Он уточнил, что в хуторе Касьяновка Чертковского района в результате атаки БПЛА выбиты окна в двух частных домах. Пострадавших, по словам Слюсаря, нет.

Также о перехвате шести беспилотников на подлете к Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На фоне угрозы атаки дронов ограничения на работу вводили аэропорты Внуково и Домодедово, их уже сняли.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Волгоградская область Андрей Бочаров дроны
