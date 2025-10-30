 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

В Китае назвали дату запуска космического корабля «Шэньчжоу-21» на орбиту

Китай запустит пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-21» в космос к национальной орбите КНР 31 октября с космодрома Цзюцюань на северо-западе страны, сообщило Управление программы пилотируемых космических полетов КНР, передает агентство «Синьхуа».

Запуск планируется в 23:44 по местному времени (18:44 мск). Пилотируемый космический полет будут осуществлять китайские тайконавты Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан, первый будет командиром корабля.

Представитель управления Чжан Цзинбо сообщил, что тайконавтов на станцию доставят при помощи ракеты-носителя CZ-2-F («Чанчжэн-2-эф»).

SpaceX вновь запустила прототип космического корабля Starship
Технологии и медиа
Фото:Steve Nesius / Reuters

Китайская орбитальная станция функционирует на высоте около 400 км. Ее экипаж рассчитан на трех человек с возможностью кратковременного пребывания до шести человек во время смены экипажей. Конструкция станции выполнена в Т-образной форме с планами по расширению до крестообразной конфигурации. Общая масса комплекса составляет 66 т, он оборудован тремя стыковочными узлами и шлюзом для выхода в открытый космос. Внутренний объем жилых отсеков достигает 110 куб. м.

Станцию ввели в штатную эксплуатацию в 2022 году, в настоящее время она реализует программу международных научных проектов.

В июле Китай запустил на орбиту ракету-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-9», который доставил продовольствие, оборудование и топливо тайконавтам на китайской орбитальной станции. В число поставок входили новые скафандры, а также набор тренажеров для тренировки мышц.

