Китай запустил космический грузовик «Тяньчжоу-9»
Китай запустил ракету-носитель «Чанчжэн-7» с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-9», который доставит продовольствие, оборудование и топливо тайконавтам на китайской орбитальной станции, сообщает агентство «Синьхуа».
«В 5:34 утра (00:34 мск) 15 июля ракета-носитель «Чанчжэн-7» Y10 с грузовым космическим кораблем «Тяньчжоу-9» стартовала с космодрома Вэньчан. Примерно через 10 минут «Тяньчжоу-9» успешно отделился от ракеты и вышел на заданную орбиту», — говорится в сообщении агентства.
«Тяньчжоу-9» доставит 6,5 т груза на китайскую космическую станцию «Тяньгун», где в настоящее время находятся три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20».
В число поставок входят новые скафандры, а также набор тренажеров для тренировки мышц.
Как следует из названия, «Тяньчжоу-9» — девятая грузовая миссия, которую Китай запустил для поддержки своих космонавтов на низкой околоземной орбите. Первый «Тяньчжоу» стартовал в апреле 2017 года и состыковался с «Тяньгун-2» — прототипом космической лаборатории, которая тестировала технологии перед строительством более крупного форпоста «Тяньгун».
Китай завершил строительство трехмодульной космической станции «Тяньгун» в октябре 2022 года.
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