В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты
В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Ограничения во Внуково ввели в 3:05 мск, а в Домодедово — в 3:22 мск.
Ранее в ночь на 30 октября ограничительные меры ввели в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.
Материал дополняется
