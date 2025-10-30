В двух столичных аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко. Ограничения во Внуково ввели в 3:05 мск, а в Домодедово — в 3:22 мск.

Ранее в ночь на 30 октября ограничительные меры ввели в воздушных гаванях Волгограда, Калуги, Саратова и Ярославля.

