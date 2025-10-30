По данным «Киевтеплоэнерго», потери тепла в тепловых сетях столицы Украины достигают 27%, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире You-Tube-канала «Новости Live».

«Это катастрофа, это позор», — сказал он. Парламентарий заявил, что этот показатель значительно превышает уровень в Черкассах и Житомире, где он составляет 10-11%, и охарактеризовал ситуацию как управленческую катастрофу.

Ранее в октябре мэр Киева Владимир Кличко назвал предстоящий отопительный сезон «наиболее сложным» с зимы 2022 года. Он отметил, что «критическая обстановка» сложилась и в других регионах, городах Украины — Черниговской области, Сумской области и городе Славутич.

NYT писала, что на фоне приближающейся зимы «энергетическая битва» станет самым активным фронтом российско-украинского конфликта в ближайшие месяцы. По данным газеты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.