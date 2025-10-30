Депутат Рады назвал процент потери тепла в Киеве
По данным «Киевтеплоэнерго», потери тепла в тепловых сетях столицы Украины достигают 27%, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире You-Tube-канала «Новости Live».
«Это катастрофа, это позор», — сказал он. Парламентарий заявил, что этот показатель значительно превышает уровень в Черкассах и Житомире, где он составляет 10-11%, и охарактеризовал ситуацию как управленческую катастрофу.
Ранее в октябре мэр Киева Владимир Кличко назвал предстоящий отопительный сезон «наиболее сложным» с зимы 2022 года. Он отметил, что «критическая обстановка» сложилась и в других регионах, городах Украины — Черниговской области, Сумской области и городе Славутич.
NYT писала, что на фоне приближающейся зимы «энергетическая битва» станет самым активным фронтом российско-украинского конфликта в ближайшие месяцы. По данным газеты, несколько украинских городов отложили включение централизованного отопления в жилых домах, чтобы справиться с нехваткой газа в связи с повреждениями газовых объектов.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт