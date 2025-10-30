Взорвавшего машину военного в Москве завербовали в игре Mobile Legends

Евгений Серебряков (внесен в перечень террористов и экстремистов), обвиняемый в организации взрыва автомобиля военного на севере Москвы, был завербован через онлайн-игру Mobile Legends: Bang Bang, следует из судебных документов, передает ТАСС.

Согласно документу, организаторы преступной группы целенаправленно искали лиц с негативными взглядами на политику России и ее граждан, готовых за денежное вознаграждение совершать террористические акты. Через онлайн-игру Mobile Legends они установили контакт с Серебряковым и вовлекли его в свою деятельность. Дальнейшее общение, как следует из документа, велось через приватный мессенджер WireMin.

По данным «РИА Новости», суд приступил к рассмотрению дела Серебрякова 29 октября. Как передает агентство, подсудимый признался, что совершил теракт по идейным соображениям.

Утром 24 июля 2024 года в Москве на улице Синявинской взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, пострадали владелец и пассажир автомобиля. Представитель СК Светлана Петренко позднее уточнила, что речь о военном и его супруге. СК назвал причиной произошедшего «детонацию неустановленного предмета».

В тот же день суд заочно арестовал Серебрякова по ст. 30, ст. 105 УК (покушение на убийство) и ст. 222 УК (незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов). Обвиняемый успел сбежать в Турцию, но в Бодруме Серебрякова задержали и экстрадировали в Россию.

Следственный комитет завершил расследование в отношении Серебрякова в сентябре 2025 года. Согласно материалам следствия, целью Серебрякова и его сообщников являлось устрашение населения, создание угрозы жизни людей и дестабилизация работы государственных органов.

Житель столичного региона был вовлечен в преступную группу через переписку в онлайн-игре не позднее марта 2024 года. Ему обещали денежное вознаграждение от $10 до 20 тыс., переезд на Украину и получение гражданства.