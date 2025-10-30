 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры

Сюжет
Военная операция на Украине

В Чернигове поврежден объект критической инфраструктуры в результате атаки, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский в телеграм-канале в 23:26 мск.

Ранее Брижинский писал об атаке на объект критической инфраструктуры утром 29 октября. Тогда он уточнил, что пострадавших среди людей нет.

В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Позже в тот же день Минобороны сообщило, что Военные силы России за сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины. 

Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

25 октября военное ведомство сообщило о нанесении группового удара по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними энергообъектам. В официальном заявлении говорилось, что все цели были поражены с применением высокоточного оружия большой дальности наземного базирования и ударных беспилотников.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Чернигов Украина инфраструктура повреждение
