В Чернигове сообщили о повреждении объекта критической инфраструктуры
В Чернигове поврежден объект критической инфраструктуры в результате атаки, сообщил глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский в телеграм-канале в 23:26 мск.
Ранее Брижинский писал об атаке на объект критической инфраструктуры утром 29 октября. Тогда он уточнил, что пострадавших среди людей нет.
Позже в тот же день Минобороны сообщило, что Военные силы России за сутки нанесли удары по железнодорожному составу с вооружением и техникой ВСУ, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий ВПК Украины.
Минобороны неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
25 октября военное ведомство сообщило о нанесении группового удара по украинским предприятиям оборонно-промышленного комплекса и связанным с ними энергообъектам. В официальном заявлении говорилось, что все цели были поражены с применением высокоточного оружия большой дальности наземного базирования и ударных беспилотников.
