На улице — бурная река: как на Кубу обрушился ураган «Мелисса». Видео

Video

Из-за урагана «Мелисса» на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике погибли уже более 30 человек, сообщает телеканал NBC. Накануне ураган дошел до Кубы — в результате более 735 тыс. кубинцев были эвакуированы.

Урагану «Мелисса» присвоили 3-ю категорию по шкале Саффира — Симпсона. Удар, как прогнозировали ученые, должен был обрушиться на кубинские провинции Гранма, Сантьяго, Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. Скорость ветра прогнозировали до 185 км/ч, с ливнем. По прогнозу синоптиков, выпадет до 63 см осадков.

«Мы только что согласовали в провинциях меры, принятые в связи (ураганом) «Мелисса». Более 735 000 человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», — сообщал президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X.

28 октября ураган «Мелисса» обрушился на Уэстморленд на юге Ямайки. В результате урагана выпало несколько сантиметров осадков, которые затопили несколько центральных и южных округов страны. Полмиллиона ямайцев остались без света. После урагана власти объявили Ямайку зоной бедствия.