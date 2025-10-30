 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На улице — бурная река: как на Кубу обрушился ураган «Мелисса». Видео

Появились кадры с последствиями удара урагана «Мелисса» по Кубе

На улице — бурная река: как на Кубу обрушился ураган «Мелисса». Видео
Video

Из-за урагана «Мелисса» на Ямайке, Гаити и в Доминиканской Республике погибли уже более 30 человек, сообщает телеканал NBC. Накануне ураган дошел до Кубы — в результате более 735 тыс. кубинцев были эвакуированы.

Урагану «Мелисса» присвоили 3-ю категорию по шкале Саффира — Симпсона. Удар, как прогнозировали ученые, должен был обрушиться на кубинские провинции Гранма, Сантьяго, Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. Скорость ветра прогнозировали до 185 км/ч, с ливнем. По прогнозу синоптиков, выпадет до 63 см осадков.

Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Общество

«Мы только что согласовали в провинциях меры, принятые в связи (ураганом) «Мелисса». Более 735 000 человек эвакуированы, и работы все еще продолжаются», — сообщал президент Кубы Мигель Диас-Канель в соцсети X.

28 октября ураган «Мелисса» обрушился на Уэстморленд на юге Ямайки. В результате урагана выпало несколько сантиметров осадков, которые затопили несколько центральных и южных округов страны. Полмиллиона ямайцев остались без света. После урагана власти объявили Ямайку зоной бедствия.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Силы ПВО сбили 170 украинских беспилотников над регионами России

Трамп поручил Министерству войны начать испытания ядерного оружия

Трамп заявил о принятии «выдающихся» решений на встрече с Си Цзиньпином

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать»

Задержан третий подозреваемый в ограблении Лувра

Обвинение запросило пожизненное всем фигурантам теракта на Крымском мосту
Авторы
Теги
Александр Корчуганов
ураган Куба Америка
Материалы по теме
Ураган «Мелисса» оставил без света 500 тыс. ямайцев. Видео
Общество
Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Основатель SoftBank Group стал богатейшим человеком Японии Инвестиции, 12:36
Оптимизация командировки: как сэкономить на деловых поездках Отрасли, 12:34
СК объяснил «записку» и появление Усольцева в Сети после исчезновения Общество, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны сообщило о срыве попыток ВСУ выйти из окружения под Покровском Политика, 12:29
Минобороны сообщило о массированном ударе по объектам ВПК Украины Политика, 12:28
Почему крупные компании закрывают свои инновационные центрыПодписка на РБК, 12:27
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
На одесском рынке гражданские разгромили автобус военкомов Политика, 12:25
Как и чему сейчас стоит учить руководителей Образование, 12:24
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
В Волгоградской области из-за атаки ВСУ получила повреждения вышка связи Политика, 12:17
Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике Политика, 12:16
Армия России заняла два села в Харьковской и Запорожской областях Политика, 12:13
Михельсон предупредил о росте цен на газ в ЕС при отказе от СПГ из России Политика, 12:12