Общество⁠,
0

Власти Ямайки объявили страну зоной бедствия после урагана

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс в связи с ураганом «Мелисса» объявил страну зоной бедствия. 

Video

«Первоочередной задачей правительства всегда является обеспечение безопасности и благополучия каждого жителя Ямайки. Мы приняли упреждающие меры, объявив страну зоной бедствия, когда ураган приближался к Ямайке», — сказал он.

Министр промышленности Обин Хилл издал распоряжение, чтобы предотвратить завышение цен и обеспечить поставки товаров первой необходимости, пока жители Ямайки запасаются продуктами, водой и другими товарами первой необходимости, передает The Gleaner.

Внутри «шторма века»: пролет через ураган Мелисса на Карибах
Общество

Ураган «Мелисса» достиг максимальной 5-й категории, позже его понизили до 4-й категории. Он обрушился на Уэстморленд на юге Ямайки. В результате урагана выпало несколько сантиметров осадков, которые затопили несколько центральных и южных округов страны.

Семь человек погибли в результате урагана — три на Ямайке, три на Гаити и один в Доминиканской Республике, передает CNN.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Ямайка ураган
