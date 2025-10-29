 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

«Радиостанция Судного дня» передала в эфире слово «тормомозг»

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня» в эфире передала слово «тормомозг», сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее активность.

В предыдущий раз радиостанция выходила в эфир 27 октября. Тогда она передала два слова — «блохошри» и «семень». А 23 октября в эфире прозвучали слова «негропотоп», «гречневик» и «клинобоец».

«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание
Общество
Фото:Tramp57 / Shutterstock

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, работающая в непрерывном режиме с 1970-х годов на частоте 4625 кГц. Она относится к категории номерных станций, которые, как предполагается, используются военными и разведывательными структурами.

Большую часть эфира занимает монотонное гудение, которое периодически прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из наборов цифр и букв. Это привлекло внимание радиолюбителей по всему миру.

Название «УВБ-76» произошло от искаженной версии ее первоначального позывного «УЗБ-76». Станция также известна как «Жужжалка». Существует гипотеза, что она может быть частью системы «Периметр» (известной как «Мертвая рука»), предназначенной для автоматического нанесения ответного ядерного удара.

Авторы
Теги
Егор Алимов
УВБ-76 (Жужжалка) радиостанция сообщение эфир
