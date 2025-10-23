 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «негропотоп»

Фото: Nick Beer / Fotodom / Shutterstock
Фото: Nick Beer / Fotodom / Shutterstock

Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», после трех дней молчания вышла в эфир с тремя новыми сообщениями, передает телеграм-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

В 10:52 мск на радиоволне прозвучало первое слово — «негропотоп». Позднее, в 12:24 мск, второе — «гречневик». В 14:01 мск радиостанция передала в эфир слово «клинобоец».

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работающая с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка оно прерывается сочетаниями букв и цифр.

Радиостанцию также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил страны.

До этого «радиостанция Судного дня» вышла в эфир 20 октября, передав три слова — «донкихот», «дырокол» и «посаженый».

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

