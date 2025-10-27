 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание

«Радиостанция Судного дня» передала два новых сообщения
Фото: Tramp57 / Shutterstock
Фото: Tramp57 / Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала два сообщения днем 27 октября — в 12:54 и 14:20 мск, указано в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.

Среди сообщений:

НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030

НЖТИ 65304 БЛОХОШРИ 7934 0510.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн.

Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.

Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.

На прошлой неделе «Радио Судного дня» передало в эфир слово «негропотоп».

Читайте РБК в Telegram.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
УВБ-76 (Жужжалка) радио сообщение
Материалы по теме
«Радио Судного дня» прервало трехдневное молчание словом «негропотоп»
Общество
«Радиостанция Судного дня» после трех дней молчания передала три слова
Общество
«Радио Судного дня» передало одно слово перед саммитом ШОС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
В Петербурге возбудили дело после избиения подростками женщины в автобусе Общество, 23:05
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
CNN предупредил о годах задержки ядерных разработок из-за шатдауна в США Политика, 22:39
Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках Политика, 22:32
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
В Чечне появится Путинский районный суд Общество, 22:08
Рынок акций Аргентины вырос на 23% после победы партии Милея на выборах Инвестиции, 22:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как совместить бизнес, спорт, вино и удовольствие Вино, 22:03
Орбан решил обсудить с Трампом санкции против России Политика, 22:02
Бублик отказался пожать руку Попырину после победы на «Мастерс» в Париже Спорт, 21:54
Почему Литва решила бессрочно закрыть границу с Белоруссией Политика, 21:51
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 21:50
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание Общество, 21:37