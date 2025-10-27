«Радиостанция Судного дня» прервала трехдневное молчание
Российская радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня» и «жужжалка», передала два сообщения днем 27 октября — в 12:54 и 14:20 мск, указано в телеграм-канале «УВБ-76 логи», который отслеживает активность на этой частоте.
Среди сообщений:
НЖТИ 06952 СЕМЕНЬ 3995 2030
НЖТИ 65304 БЛОХОШРИ 7934 0510.
УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работает с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц. Она также доступна для прослушивания онлайн.
Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных, силовых и разведывательных структур.
Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет трансляция маркера канала. Это «жужжание» изредка прерывается цифрами и буквосочетаниями.
Название связано с некорректной транскрипцией первого позывного, первоначально звучавшего как УЗБ-76. «Жужжалку» также называют «Радио Судного дня» в связи с версией, что станция может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил.
На прошлой неделе «Радио Судного дня» передало в эфир слово «негропотоп».
