Политика
0

Politico узнал о блокировке Венгрией заявления ЕС о вторжении метеозондов

Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Венгрия заблокировала согласование совместного заявления стран Евросоюза против Белоруссии, в котором предполагалось осудить неоднократные полеты метеозондов с контрабандой над территорией Литвы, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, документ должен был содержать формулировку о «деятельности, направленной на дестабилизацию государств ЕС», однако Будапешт выступил против ее включения, и документ застопорился. Остальные страны Евросоюза продолжают переговоры, надеясь убедить Венгрию изменить позицию.

Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией
Политика
Фото:Karolis Kavolelis / Shutterstock

После неоднократных случаев появления метеозондов в литовском воздушном пространстве, из-за которых ранее временно приостанавливалась работа пунктов пропуска, правительство Литвы с 29 октября решило на месяц закрыть границу с Белоруссией.

Полностью прекратил работу пункт пропуска «Шальчининкай» — «Бенякони», а движение через «Медининкай» — «Каменный Лог» ограничено. Исключения сделаны для дипломатов, граждан Литвы и стран ЕС, НАТО, а также обладателей гуманитарных виз и видов на жительство.

Мера будет действовать до 30 ноября, после чего правительство рассмотрит вопрос о ее продлении.

Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что это решение должно стать «сигналом недружественному соседу», а премьер-министр Инга Ругиниене подчеркнула, что «Литва сталкивается с гибридной атакой».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 октября заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах с воздушными шарами.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Венгрия Евросоюз Белоруссия Литва воздушные шары блокировка
