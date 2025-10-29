Politico узнал о блокировке Венгрией заявления ЕС о вторжении метеозондов
Венгрия заблокировала согласование совместного заявления стран Евросоюза против Белоруссии, в котором предполагалось осудить неоднократные полеты метеозондов с контрабандой над территорией Литвы, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, документ должен был содержать формулировку о «деятельности, направленной на дестабилизацию государств ЕС», однако Будапешт выступил против ее включения, и документ застопорился. Остальные страны Евросоюза продолжают переговоры, надеясь убедить Венгрию изменить позицию.
После неоднократных случаев появления метеозондов в литовском воздушном пространстве, из-за которых ранее временно приостанавливалась работа пунктов пропуска, правительство Литвы с 29 октября решило на месяц закрыть границу с Белоруссией.
Полностью прекратил работу пункт пропуска «Шальчининкай» — «Бенякони», а движение через «Медининкай» — «Каменный Лог» ограничено. Исключения сделаны для дипломатов, граждан Литвы и стран ЕС, НАТО, а также обладателей гуманитарных виз и видов на жительство.
Мера будет действовать до 30 ноября, после чего правительство рассмотрит вопрос о ее продлении.
Министр внутренних дел Владислав Кондратович заявил, что это решение должно стать «сигналом недружественному соседу», а премьер-министр Инга Ругиниене подчеркнула, что «Литва сталкивается с гибридной атакой».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 октября заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах с воздушными шарами.
