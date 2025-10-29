В Московском зоопарке умер 13-летний волк Тарзан

Тарзан (Фото: Московский зоопарк)

В Московском зоопарке на 14-м году жизни умер самец серого волка по кличке Тарзан, сообщила в телеграм-канале пресс-служба учреждения.

«Нас покинул серый волк Тарзан. Он был не молод и длительное время страдал от онкологии. Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось», — говорится в сообщении.

В дикой природе волки живут около 6–8 лет, редко — до 15 лет. Средняя продолжительность жизни ниже максимальной из-за естественных угроз, таких как болезни, ранения от схваток с другими хищниками, а также голод.

Животное родилось весной 2012 года в зоосаде в Великом Устюге, который является филиалом Московского зоопарка. Через год волка перевезли в Москву и поселили вместе с самкой Радой. После адаптации, которая заняла некоторое время, животные поладили и вместе выходили на прогулки. После смерти Тарзана волчица некоторое время была отстраненной, но со временем приняла потерю, отметили сотрудники зоопарка.

В начале октября в Московском зоопарке умер 37-летний тапир Сью.