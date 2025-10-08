В Московском зоопарке умер 37-летний тапир

Тапир Сью (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

В Московском зоопарке на 38-м году жизни умерла самка тапира по имени Сью, сообщается в телеграм-канале учреждения.

«Любимица посетителей Московского зоопарка, легендарный тапир-долгожитель Сью скончалась сегодня утром», — говорится в сообщении.

Животное родилось в феврале 1988 года в Детройте (США), в Московском зоопарке самка тапира оказалась в 2005 году. В последние годы у Сью начались проблемы со здоровьем — причиной этого стал возраст.

В дикой природе эти животные редко доживают до 24 лет, а в зоопарках продолжительность их жизни примерно 25–30 лет. По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет, рассказали в зоопарке.