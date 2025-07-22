В Московском зоопарке умерла красная панда Рыжик
22 июля в Московском зоопарке умер один из самых любимых и узнаваемых обитателей — красная панда Рыжик, сообщает пресс-служба в телеграм-канале.
«Ему было почти 11 лет. Для красных панд это очень почтенный возраст — в среднем они живут до девяти», — говорится в сообщении.
Рыжик приехал в Московский зоопарк из Польши в 2015 году в возрасте полутора лет. Тогда его поселили в экспозиции «Животные Азии» вместе с будущей подругой Зейн.
«Он быстро обжился на новом месте — очень любил гулять, забираться повыше и наблюдать за посетителями, а спать предпочитал на улице — свернувшись клубочком и укрыв мордочку своим пушистым хвостом», — поделилась пресс-служба.
Панда была очень контактной и спокойной. Этот вид хищника единственный в отделе млекопитающих, которого сотрудники кормили с руки. «Мы будем помнить Рыжика за его добрый характер, трогательные привычки, доверие и тепло», — пишут сотрудники Московского зоопарка.
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