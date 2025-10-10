 Перейти к основному контенту
0

Путин пожелал странам СНГ «не разъехаться далеко друг от друга»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Бывшим республикам Советского Союза важно «не разъехаться далеко друг от друга» и поддерживать ощущение того, что их и Россию многое объединяет, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Душанбе. РБК вел трансляцию.

«Чем дальше, тем больше развитие идет на собственной экономической базе, на собственном культурном коде, на собственных традициях. И Россия развивается также. И здесь очень важно не разъехаться совсем далеко друг от друга. Очень важно поддерживать чувство того, что нас очень многое объединяет. А так и есть на самом деле», — сказал Путин.

Говоря о странах Центральной Азии, Президент отметил, что у них больше собственной специфики, так как там проживают народы разных этнических групп.

В Таджикистане президент, кроме государственного визита, участвовал в саммите «Россия — Центральная Азия» и заседании совета глав государств — участников СНГ.

Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе. Видео
Политика

Содружество Независимых Государств (СНГ) было создано 8 декабря 1991 года главами России, Белоруссии и Украины подписанием Беловежских соглашений, что фактически ознаменовало окончательный распад СССР и образование нового многостороннего объединения независимых республик. 21 декабря 1991 года к трем основателям присоединились еще восемь бывших республик СССР, после чего в январе 1993 года был принят устав организации, зафиксировавший основные направления и принципы ее деятельности.

В настоящее время полноправными членами СНГ остаются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Туркменистан официально не ратифицировал устав и имеет статус ассоциированного члена, а Украина и Грузия де-факто прекратили участие в уставных органах СНГ (Грузия — с 2009 года, Украина — с 2018 года).

В начале октября на заседании форума «Валдай» Путин связал роспуск СССР со стремлением властей страны избавиться от идеологической конфронтации внутри образования.

