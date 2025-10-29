Путин заявил, что Украина должна решить судьбу своих окруженных военных

Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские военные готовы пустить к окруженным частям ВСУ в Купянске и Красноармейске иностранных журналистов, чтобы власти Украины увидели, в каком состоянии находятся ее граждане и окруженные военные. Тогда украинское руководство сможет принять «соответствующие решения» по их судьбе, заявил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка в Москве.

По словам президента, российские военнослужащие готовы прекратить боевые действия на определенное время, чтобы группы журналистов Украины и других стран могли «зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти».

«[Представители иностранных СМИ] убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины», — сказал Путин. «Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали», такая возможность у них будет», — отметил Путин.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Путину, что российская группировка «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Также в направлении действия группировки войск «Запад» был окружен город Купянск.