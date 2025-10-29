 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путин заявил, что Украина должна решить судьбу своих окруженных военных

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анатолий Степанов / Reuters
Фото: Анатолий Степанов / Reuters

Российские военные готовы пустить к окруженным частям ВСУ в Купянске и Красноармейске иностранных журналистов, чтобы власти Украины увидели, в каком состоянии находятся ее граждане и окруженные военные. Тогда украинское руководство сможет принять «соответствующие решения» по их судьбе, заявил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка в Москве.

По словам президента, российские военнослужащие готовы прекратить боевые действия на определенное время, чтобы группы журналистов Украины и других стран могли «зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти».

Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным
Политика
Фото:Олег Петрасюк / Reuters

«[Представители иностранных СМИ] убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины», — сказал Путин. «Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали», такая возможность у них будет», — отметил Путин.

26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Путину, что российская группировка «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Также в направлении действия группировки войск «Запад» был окружен город Купянск.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Персоны
Александр Корчуганов
Владимир Путин Россия Украина военные окружение
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин рассказал об окружении ВСУ по двум направлениям в Донбассе
Политика
Путин предложил пустить иностранные СМИ к окруженным украинским военным
Политика
Российские военные сорвали три попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Володин призвал лишить иноагентов возможности получать пенсию в России Политика, 18:11
Песков увидел в Трампе «искреннюю приверженность идеям мира» Политика, 18:11
ЦБ сохранил курс доллара на 30 октября выше ₽79 Инвестиции, 18:05
Песков назвал популизмом отказ бывших республик СССР от общей истории Политика, 18:03
«Строительные блоки жизни» впервые нашли за пределами Млечного Пути Общество, 17:55
Путин призвал власти Украины решить судьбу окруженных военных Политика, 17:54
Совфед одобрил закон об освобождении от платы за капитальный ремонт Недвижимость, 17:50
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Реал» захотел компенсации от УЕФА по делу о Суперлиге Спорт, 17:49
Эксперты спрогнозировали снижение цен на аренду элитного жилья в Москве Недвижимость, 17:47
Минфин США сделал исключение из санкций для «дочек» «Роснефти» в Германии Бизнес, 17:44
Как формируется компонентная база индустрии красоты Дискуссионный клуб, 17:34
Захарова обвинила ЕС в попытках настроить Сербию против России Политика, 17:34
Китай запустил собственную альтернативу SWIFT для цифрового юаня Политика, 17:29
Обвиняемый в хищении экс-замглавы «Росгеологии» ушел на спецоперацию Общество, 17:28