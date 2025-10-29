Путин заявил, что Украина должна решить судьбу своих окруженных военных
Российские военные готовы пустить к окруженным частям ВСУ в Купянске и Красноармейске иностранных журналистов, чтобы власти Украины увидели, в каком состоянии находятся ее граждане и окруженные военные. Тогда украинское руководство сможет принять «соответствующие решения» по их судьбе, заявил президент Владимир Путин во время посещения Центрального военного клинического госпиталя им. П.В. Мандрыка в Москве.
По словам президента, российские военнослужащие готовы прекратить боевые действия на определенное время, чтобы группы журналистов Украины и других стран могли «зайти в эти населенные пункты, посмотреть, что там происходит, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти».
«[Представители иностранных СМИ] убедились бы в том состоянии, в котором находятся окруженные войска Украины», — сказал Путин. «Так, как они это когда-то сделали в «Азовстали», такая возможность у них будет», — отметил Путин.
26 октября начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил Путину, что российская группировка «Центр» завершила окружение ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова. Также в направлении действия группировки войск «Запад» был окружен город Купянск.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт