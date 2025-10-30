 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Все о карьере: как найти и сохранить работу⁠,
0

Сортировщики стали лидерами по росту доходов среди профессий без опыта

Сюжет
Все о карьере: как найти и сохранить работу
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России вакансии сортировщиков стали самыми высокооплачиваемыми для соискателей без опыта в III квартале 2025 года. В среднем за полный рабочий день им предлагали 155 539 руб. в месяц, что на 74% выше, чем годом ранее, сообщили РБК в пресс-службе сервиса «Авито Работа».

Там пояснили, что в обязанности таких работников входят прием, распределение и контроль качества товаров и материалов на складе.

На втором месте в рейтинге самых высоких зарплатных предложений для начинающих оказались вакансии изолировщиков, которые занимаются утеплением, гидро- и шумоизоляцией конструкций, трубопроводов и оборудования. При фиксированном графике они могут рассчитывать в среднем на 139 029 руб. в месяц (+63% за год).

«Авито» назвал топ-5 регионов с наибольшим ростом предлагаемых зарплат
Экономика
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Такой же прирост в 63% зафиксирован и у обрубщиков, которые занимаются обработкой металлических изделий после литья или сварки. Их среднее зарплатное предложение за исследуемый период составило 133 569 руб. в месяц и заняло третье место в рейтинге «Авито Работы».

В пятерку лидеров вошли также гипсокартонщики (123 967 руб. в месяц, +8%) и арматурщики (122 446 руб. в месяц, +20%).

«Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности», — объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

По его словам, для таких сотрудников это первый шаг в стабильную профессию с возможностью дальнейшего роста и повышения квалификации.

Самыми востребованными среди рабочих вакансий, на которые берут без опыта работы, стали изолировщики и облицовщики, которые занимаются декоративной отделкой помещений. В III квартале 2025 года количество предложений работы для них выросло почти в 2,5 раза.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
Авторы
Теги
Денис Малышев, Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Авито вакансии Зарплаты востребованные профессии
Материалы по теме
«Авито» назвал профессии с самым быстрым ростом зарплат в 2025 году
Финансы
«Авито» сообщило о существенном росте зарплат в российской нефтянке
Экономика
«Авито» назвал самые доходные офисные профессии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,25 (-0,69) Инвестиции, 29 окт, 18:46 Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 79,47 (-0,35) Инвестиции, 29 окт, 18:46
Журналист рассказал о влиятельном выходце из СССР в окружении Трампа Политика, 06:12
В трех районах Ростовской области сбили дроны Политика, 06:10
В Подмосковье нашли части тела пропавшего в Лобне подростка Общество, 05:56
Си Цзиньпин заявил о готовности Китая и США «вместе процветать» Политика, 05:49
В Запорожье и Днепре прогремели взрывы Политика, 05:40
МВД предупредло о схеме мошенников через проверку подлинности купюр Общество, 05:31
В Китае назвали дату запуска космического корабля «Шэньчжоу-21» на орбиту Технологии и медиа, 05:19
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В Южной Корее началась встреча Трампа и Си Цзиньпина Политика, 05:11
Россияне стали неохотнее тратить деньги в «черную пятницу» Общество, 05:05
Сортировщики стали лидерами по росту доходов среди профессий без опыта Экономика, 05:02
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Седьмой за ночь российский аэропорт ограничил полеты Политика, 04:47
В ДТП с автокраном в Забайкалье погиб вахтовик Общество, 04:29
Трамп поручил немедленно начать испытания ядерного оружия Политика, 04:17