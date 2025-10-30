Сортировщики стали лидерами по росту доходов среди профессий без опыта
В России вакансии сортировщиков стали самыми высокооплачиваемыми для соискателей без опыта в III квартале 2025 года. В среднем за полный рабочий день им предлагали 155 539 руб. в месяц, что на 74% выше, чем годом ранее, сообщили РБК в пресс-службе сервиса «Авито Работа».
Там пояснили, что в обязанности таких работников входят прием, распределение и контроль качества товаров и материалов на складе.
На втором месте в рейтинге самых высоких зарплатных предложений для начинающих оказались вакансии изолировщиков, которые занимаются утеплением, гидро- и шумоизоляцией конструкций, трубопроводов и оборудования. При фиксированном графике они могут рассчитывать в среднем на 139 029 руб. в месяц (+63% за год).
Такой же прирост в 63% зафиксирован и у обрубщиков, которые занимаются обработкой металлических изделий после литья или сварки. Их среднее зарплатное предложение за исследуемый период составило 133 569 руб. в месяц и заняло третье место в рейтинге «Авито Работы».
В пятерку лидеров вошли также гипсокартонщики (123 967 руб. в месяц, +8%) и арматурщики (122 446 руб. в месяц, +20%).
«Работодатели готовы брать новичков и обучать их на месте, чтобы быстрее закрывать потребности в кадрах. Соискатели, в свою очередь, стали активнее рассматривать такие возможности», — объяснил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.
По его словам, для таких сотрудников это первый шаг в стабильную профессию с возможностью дальнейшего роста и повышения квалификации.
Самыми востребованными среди рабочих вакансий, на которые берут без опыта работы, стали изолировщики и облицовщики, которые занимаются декоративной отделкой помещений. В III квартале 2025 года количество предложений работы для них выросло почти в 2,5 раза.
