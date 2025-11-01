Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда

Под внесудебное взыскание могут попасть как долги по налогам, которые самостоятельно рассчитывают граждане, так и начисленные налоговиками после проверок

Фото: Андрей Любимов / РБК

Налоговые органы получили возможность начать взыскивать некоторые задолженности с граждан без суда в случае, если они не выплачиваются. Соответствующие изменения в Налоговом кодексе вступили в силу с 1 ноября.

Об этом говорится в обновленной ст. 48 Налогового кодекса, в п. 3. Ранее в старой версии говорилось, что «Налоговый орган вправе обратиться в суд общей юрисдикции с заявлением о взыскании задолженности». Теперь в новом п. 3 говорится, что взыскание «производится последовательно» в отношении средств в банке, наличных денежных средств, имущества.

«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», — говорится в сообщении ФНС.

После образования задолженности будет направлено требование о ее уплате. Если долг в установленный срок не погасят, налоговый орган не позднее полугода с момента истечения срока примет решение о взыскании задолженности во внесудебном порядке, а приставы начнут исполнительное производство. Должник получит уведомление в личном кабинете на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также через почту.

По истечении семи дней после направления решения о взыскании налоговый орган приостановит операции по счетам должника. Задолженность закроют средствами на банковском счете, электронных кошельках, вкладами в драгметаллах. Если средств на счете гражданина не хватит для погашения задолженности, ее взыщут за счет имущества.

Минфин предлагал ввести новый механизм внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан еще в 2024 году. Закон о внесудебном взыскании долгов по налогам был принят в конце июля 2025 года.