С ноября некоторые долги с россиян начнут взыскивать без суда

Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

С 1 ноября с россиян начнут взыскивать некоторые долги без суда, вступят в силу новые правила взыскания налоговой задолженности с физлиц и самозанятых.

«Взысканию подлежат как долги по налогам, которые граждане самостоятельно рассчитывают, в том числе при подаче декларации 3-НДФЛ, так и налоги, начисленные налоговыми органами на основании результатов налоговых проверок и указанные в налоговых уведомлениях по имущественным налогам», — сказано в сообщении ФНС.

До вступления в силу ФЗ № 448-ФЗ кредитор был обязан обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, и только после судебного решения обращаться к приставам. Однако теперь процедуру упростили: если факт долга и сумма не вызывают сомнений, налоговый орган при помощи сведений из Единого налогового счета направит россиянину требование об оплате.

Если долг не погасят, налоговое ведомство в течение полугода примет решение о взыскании задолженности, а приставы начнут исполнительное производство. Должник получит уведомление в личном кабинете на сайтах ФНС и «Госуслуг», а также через почту. Задолженность закроют средствами на банковском счете, электронных кошельках, вкладами в драгметаллах, а если счет гражданина не позволяет этого сделать, то за счет имущества.

Госдума в первом чтении одобрила внесудебное взыскание долгов по налогам
Политика
Фото:АГН «Москва»

11 декабря 2024 года Минюст предложил ввести годовую отсрочку на взыскание долгов с граждан и сделать услуги приставов платными для профессиональных взыскателей. В пояснительной записке говорилось, что кредиторы не используют досудебные меры по взысканию долгов, вместо них используя для получения прибыли ресурсы и полномочия органов принудительного исполнения.

О необходимости введения внесудебного взыскания налоговых задолженностей ранее говорили Минфин и Верховный суд. Опрошенные РБК эксперты предупредили о необходимости избегать ошибок в этом вопросе.

