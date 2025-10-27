Прокуратура заявила о выводе ₽163 млрд экс-владельцем ЮГК за границу
В новом иске Генпрокуратуры к бывшему мажоритарному акционеру ПАО «Южуралзолото ГК» и бывшему вице-спикеру заксобрания Челябинской области от «Единой России» Константину Струкову говорится о выводе им за границу 163 млрд руб., сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией. Ранее об этом сообщал «Коммерсантъ».
Иск был подан 24 октября в Пластский городской суд Челябинской области. Надзорное ведомство потребовало обратить в доход государства имущество на сумму 1,4 млрд руб. (это 48 объектов недвижимости и 16 транспортных средств, уточняет), а также денежные средства в размере 3,5 млрд руб., которые, по мнению следствия, были получены коррупционным путем.
В июле Советский районный суд Челябинска по другому иску Генпрокуратуры конфисковал доли в «Южуралзолоте» и другие активы Струкова и его окружения в доход государства.
Ответчиками по иску выступают, помимо Струкова, его бывшая жена Людмила Струкова (прокуратура считает их развод фиктивным), дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители Андрей Верзилин и Александр Панферов и доверенное лицо Алексей Сопка.
Из содержания нового иска:
- в результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006–2007 годах, Струков (тогда депутат Заксобрания Челябинской области) завладел госпредприятиями «Челябинскуголь» и «Южуралзолото»;
- полученную прибыль он использовал для создания группы взаимосвязанных компаний ЮГК с активами в шести регионах страны на 220 млрд руб;
- чтобы скрыть факт владения бизнесом, оформлял компании на членов семьи и аффилированных лиц, оставаясь конечным бенефициаром;
- выручку от деятельности российских предприятий Струков выводил в Черногорию, Сербию, Швейцарию, Турцию. «Всего за границу им было направлено свыше 163 млрд руб., за счет которых в европейских странах приобретены недвижимость, яхты, предметы роскоши, ведется строительство гостиничных комплексов», — говорится в новом иске.
- некоторых ответчиков по иску Струков фиктивно трудоустроил в свои компании: например, дочь Александру назначил в УК ЮГК вице-президентом по экономике и финансовому планированию с ежемесячным окладом в размере 13,75 млн руб. в то время, когда она жила в Швейцарии.
