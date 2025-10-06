Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»
Строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia начнется в США в декабре, заявил президент страны Дональд Трамп. Трансляцию вел Белый дом.
«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Свое заявление республиканец сделал на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.
В конце сентября Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют темпы развития Штатов. Российский президент Владимир Путин в августе рассказывал о преимуществах российских стратегических подлодок: они ходят в северных широтах и «пропадают с радаров». Глава государства отмечал, что это военное преимущество России.
На сайте ВМФ США говорится, что флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54% ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами.
Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые атомные подводные лодки ВМС США четвертого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов