Трамп анонсировал строительство новой атомной подлодки класса «Вирджиния»

Строительство новой атомной подводной лодки класса Virginia начнется в США в декабре, заявил президент страны Дональд Трамп. Трансляцию вел Белый дом.

«В этом декабре мы заложим киль новой подлодки класса «Вирджиния», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). Свое заявление республиканец сделал на борту авианосца Harry S. Truman во время торжественных мероприятий, посвященных 250-летию ВМС США.

В конце сентября Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, но эти страны догоняют темпы развития Штатов. Российский президент Владимир Путин в августе рассказывал о преимуществах российских стратегических подлодок: они ходят в северных широтах и «пропадают с радаров». Глава государства отмечал, что это военное преимущество России.

На сайте ВМФ США говорится, что флот располагает 53 ударными субмаринами, 14 — с баллистическими ракетами (54% ядерного арсенала страны), четырьмя — с управляемыми ракетами. Подводные лодки типа «Вирджиния» — многоцелевые атомные подводные лодки ВМС США четвертого поколения. Предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций.