Военная операция на Украине⁠,
0

В Киеве сообщили о строительстве семи новых теплоэлектростанций

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: photomaster / Shutterstock
Фото: photomaster / Shutterstock

В Киеве строят семь новых теплоэлектростанций, сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев, сообщает издание «Страна».

«Мы фактически строим семь новых теплоэлектростанций различных типов и сразу проектируем их с защитой второго уровня. Вообще, в мире это впервые, ведь импортные турбины обычно не предусматривают установку в ограниченных пространствах из-за специфики систем вентиляции и дополнительного воздухообмена. Тем не менее, в Киеве такие объекты возводятся и соответственно защищаются», — сказал он.

За последние месяцы Минобороны России несколько раз отчитывалось об ударах по энергетическим объектам Украины, связанных с оборонным комплексом или действиями ВСУ.

Украинский энергохолдинг сообщил о серьезном повреждении своих ТЭС
Политика
Фото:dtek_ua / Telegram

В сентябре депутат Верховной рады Сергей Нагорняк сообщил о повреждении самой мощной электростанции Киевской области Трипольской ТЭС, после удара в регионе начались перебои с энергоснабжением.

В 2024 году The Times написала, что на Украине повреждено или разрушено около 80% объектов энергетической инфраструктуры. По данным газеты, тогда украинские власти не выделили средства на укрепление защиты энергообъектов, несмотря на советы зарубежных инженеров.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Украина Киев ТЭС электростанция Строительство Петр Пантелеев
Как располагать к себе людей
