Политика⁠,
Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям

Фото: Александр Меркушев / Shutterstock
Фото: Александр Меркушев / Shutterstock

Приоритетом для России служит развитие отечественного военно-промышленного комплекса, а не заявления американского президента Дональда Трампа о военной мощи США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, отвечая на вопрос о заявлении республиканца о превосходстве США над всеми странами в области ядерных технологий.

«У нас в этом плане есть наш президент, мы обращаем внимание на нашего президента, обращаем внимание на развитие нашего ВПК», — отметил Песков.

Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подлодкам на 25 лет
Политика
Фото:Woohae Cho / Getty Images

Ранее Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, однако те уже догоняют. «Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне», — сказал американский лидер.

