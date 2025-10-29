Песков ответил на слова Трампа о превосходстве по ядерным технологиям
Приоритетом для России служит развитие отечественного военно-промышленного комплекса, а не заявления американского президента Дональда Трампа о военной мощи США. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК, отвечая на вопрос о заявлении республиканца о превосходстве США над всеми странами в области ядерных технологий.
«У нас в этом плане есть наш президент, мы обращаем внимание на нашего президента, обращаем внимание на развитие нашего ВПК», — отметил Песков.
Ранее Трамп заявил, что США опережают Россию и Китай по подводным лодкам на 25 лет, однако те уже догоняют. «Россия на втором месте, Китай на третьем, но они догоняют — через пять лет они будут наравне», — сказал американский лидер.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт