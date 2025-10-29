Директор школы в Азове сочла клеветой данные о табличках «Малоимущие»

Фото: brayan.gilmor / TikTok

Директор средней общеобразовательной школы № 17 в Азове Ростовской области Евгения Страмаус назвала клеветой информацию, что в учреждении когда-либо были таблички на столах в столовой, разделявшие детей на категории «Малоимущие» и «СВО», пишет РИА Новости.

«Это безобразие какое-то, это клевета полнейшая <...> официально заявляю, что таких табличек у нас в столовой не было никогда. И это могу доказать любой видеозаписью любого дня в видеокамерах», — сказала Страмаус.

Ранее на это пожаловались несколько родителей учащихся школы № 17. Сами снимки из столовых появились в телеграм-канале «Азовские вести». Судя по кадрам, для детей из малоимущих приготовили кашу или бульон, на других столах — пюре и мясо.

Аналогичной ситуацией в другой школе Азова — № 11 — возмутился губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он назвал установку табличек «СВО» и «Малоимущие» в столовой «грубейшей дискриминацией». Он подчеркнул, что подобная маркировка унижает детей и провоцирует травлю. Глава региона также заявил, что директору учебного заведения объявлен выговор.

В местном министерстве образования уточнили, что таблички установил сотрудник один раз «для удобства раздачи порций».