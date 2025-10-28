 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы

Губернатор Слюсарь: таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы унизительны
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: brayan.gilmor / TikTok
Фото: brayan.gilmor / TikTok

Таблички с надписями «СВО» и «Малоимущие», установленные на столах в столовой одной из школ Азова Ростовской области, являются очевидной и грубейшей дискриминацией, заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — написал глава области.

В школах не должно быть разделения детей по социальному, имущественному или иным признакам, каждый ребенок заслуживает равного уважения, подчеркнул Слюсарь. Он отметил, что все дети без исключения должны получать качественное питание, а школа должна оставаться территорией уважения и равных возможностей. Директору школы объявили выговор, а подрядчика проверят «на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем».

Более 227 тыс. детей участников военной операции посетили летние лагеря
Общество
Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Исполняющего обязанности директора школы после объявления выговора отстранили от обязанностей, сообщил «РБК Ростов».

Таблички «СВО» и «Малоимущие» расставил сотрудник один раз «для удобства раздачи порций», сообщили RT в местном министерстве образования.

Снимки изначально появились в телеграм-канале «Азовские вести». Как обратил внимание 161.ru, для детей из малоимущих семей приготовлена каша или бульон, на других столах — пюре и мясо.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

