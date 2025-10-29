 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи»

Власти объяснились из-за табличек в школе в Азове, которые возмутили губернатора
Фото: brayan.gilmor / TikTok
Фото: brayan.gilmor / TikTok

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» на обеденных столах в одной из школ Азова Ростовской области установили единожды, для удобства раздачи порций. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования региона.

В столовой школы № 11 города Азова на столах стояли таблички с указанием категорий питающихся — «Малоимущие» и «СВО». После публикаций прокуратура Ростовской области организовала проверку, а губернатор региона назвал эти таблички дискриминацией.

В министерстве пояснили, что проверка с участием представителей штаба общественного родительского контроля показала: таблички были установлены работником организации питания «для удобства раздачи порций» и лишь один раз.

Управление образования Азова провело совещания с организаторами питания, чтобы не допускать подобных ситуаций и обеспечить качество школьного питания. Проверка других образовательных учреждений региона аналогичных фактов не выявила.

Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы
Политика
Фото:brayan.gilmor / TikTok

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале назвал установку табличек «СВО» и «Малоимущие» в школьной столовой «грубейшей дискриминацией». Он подчеркнул, что подобная маркировка унижает детей и провоцирует травлю, а также заявил, что директору школы объявлен выговор, подрядчика проверят на возможность дальнейшей работы.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Ростовская область малоимущие проверка Школа
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
Материалы по теме
Слюсарь назвал унижением таблички «СВО» и «Малоимущие» в столовой школы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:23
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры Политика, 10:20
Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи» Общество, 10:15
Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном Политика, 10:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года Политика, 10:00
Росреестр оценил спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку Недвижимость, 10:00
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона Общество, 09:54
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта Политика, 09:54
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии Политика, 09:48
Доля в бизнесе по наследству: почему есть риск потерять личное имуществоПодписка на РБК, 09:47
Первый полет бесшумного сверхзвукового самолета X-59 в США. Видео Технологии и медиа, 09:46