Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи»

Власти объяснились из-за табличек в школе в Азове, которые возмутили губернатора

Фото: brayan.gilmor / TikTok

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» на обеденных столах в одной из школ Азова Ростовской области установили единожды, для удобства раздачи порций. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования региона.

В столовой школы № 11 города Азова на столах стояли таблички с указанием категорий питающихся — «Малоимущие» и «СВО». После публикаций прокуратура Ростовской области организовала проверку, а губернатор региона назвал эти таблички дискриминацией.

В министерстве пояснили, что проверка с участием представителей штаба общественного родительского контроля показала: таблички были установлены работником организации питания «для удобства раздачи порций» и лишь один раз.

Управление образования Азова провело совещания с организаторами питания, чтобы не допускать подобных ситуаций и обеспечить качество школьного питания. Проверка других образовательных учреждений региона аналогичных фактов не выявила.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале назвал установку табличек «СВО» и «Малоимущие» в школьной столовой «грубейшей дискриминацией». Он подчеркнул, что подобная маркировка унижает детей и провоцирует травлю, а также заявил, что директору школы объявлен выговор, подрядчика проверят на возможность дальнейшей работы.