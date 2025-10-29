Песков заявил о диалоге с Баку на фоне продления арестов россиян

Обострение между Москвой и Баку

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Москва продолжает диалог с Баку, переговоры помогают изменить вектор отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Пескова спросили, идут ли контакты с Баку на фоне решений судов о продлении ареста задержанных там россиян.

«Вопросы поднимаются в том числе и на рабочем уровне, мы продолжаем наш диалог», — ответил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, Кремль высоко оценивает результаты двусторонней встречи на высшем уровне в Душанбе 9 октября. Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили развитие двусторонних отношений.

«Это была очень важная встреча, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу», — заявил он.

Обострение отношений между Москвой и Баку произошло после задержания в России членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, двое из них скончались. Затем в Азербайджане задержали россиян, в том числе сотрудников «Sputnik Азербайджан».

Накануне суд в Баку продлил арест задержанным летом восьми россиянам, сообщило издание 1News. Их обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.