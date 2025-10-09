 Перейти к основному контенту
Катастрофа самолета Баку-Грозный
0

Путин и Алиев завершили встречу в Душанбе

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Сюжет
Обострение между Москвой и Баку
Ильхам&nbsp;Алиев и&nbsp;Владимир&nbsp;Путин
Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: president.az)

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в правительственной резиденции в столице Таджикистана подошла к концу, она продлилась около часа.

Российский лидер начал встречу с того, что он назвал «чувствительной темой» — авиационной трагедии 25 декабря 2024 года, когда самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане.

Путин рассказал о двух ракетах ПВО, взорвавшихся рядом с лайнером AZAL
Политика
Спасатели работают на месте авиакатастрофы в Актау, декабрь 2024 года

По словам Путина, причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе над Россией находился украинский беспилотник — две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету, а взорвались в нескольких метрах от него. Глава государства предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования.

Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие объективно разберется в причинах крушения.

Также лидеры стран обсудили двусторонние отношения. Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы»: по словам российского лидера, экономические связи развивались и развиваются успешно.

Анастасия Лежепекова
Владимир Путин Таджикистан Ильхам Алиев Азербайджан Грозный
Ильхам Алиев фото
Ильхам Алиев
политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
