Путин и Алиев завершили встречу в Душанбе

Ильхам Алиев и Владимир Путин (Фото: president.az)

Встреча президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в правительственной резиденции в столице Таджикистана подошла к концу, она продлилась около часа.

Российский лидер начал встречу с того, что он назвал «чувствительной темой» — авиационной трагедии 25 декабря 2024 года, когда самолет авиакомпании AZAL потерпел крушение возле аэропорта Актау в Казахстане.

По словам Путина, причины крушения связаны в том числе с тем, что в небе над Россией находился украинский беспилотник — две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не ударили напрямую по азербайджанскому пассажирскому самолету, а взорвались в нескольких метрах от него. Глава государства предположил, что борт был задет обломками, а не поражающими боевыми элементами. С его слов, экипажу предложили совершить посадку в аэропорту Махачкалы, но самолет ушел в аэропорт базирования.

Алиев заявил об отсутствии сомнений в том, что следствие объективно разберется в причинах крушения.

Также лидеры стран обсудили двусторонние отношения. Путин заявил о росте торговли с Азербайджаном, несмотря на «нюансы»: по словам российского лидера, экономические связи развивались и развиваются успешно.