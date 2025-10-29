В Польше заявили о перехвате российского самолета над Балтийским морем

Самолет Ил-20 (Фото: Максим Кузовков / ТАСС)

Два истребителя ВВС Польши перехватили российский самолет Ил-20, который предположительно выполнял разведывательную миссию над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.

28 октября пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, отметили в командовании.

По данным польской стороны, самолет находился в международном воздушном пространстве, не предоставив план полета. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Минобороны России неоднократно указывало, что военные самолеты проводят полеты с соблюдением требований международного права.

В сентябре после инцидента с беспилотниками Германия усилила патрулирование на границе с Польшей, увеличив число истребителей Eurofighter с двух до четырех. Об этом сообщила газета Tagesschau со ссылкой на немецкое Минобороны. Польша также получила поддержку от Франции, Великобритании, Чехии, Швеции и Нидерландов.