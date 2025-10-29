В Польше заявили о перехвате российского самолета над Балтийским морем
Два истребителя ВВС Польши перехватили российский самолет Ил-20, который предположительно выполнял разведывательную миссию над акваторией Балтийского моря. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X.
28 октября пара истребителей МиГ-29 ВВС Польши успешно визуально идентифицировала, перехватила и сопровождала до выхода из зоны своей ответственности российский самолет, отметили в командовании.
По данным польской стороны, самолет находился в международном воздушном пространстве, не предоставив план полета. Нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
Минобороны России неоднократно указывало, что военные самолеты проводят полеты с соблюдением требований международного права.
В сентябре после инцидента с беспилотниками Германия усилила патрулирование на границе с Польшей, увеличив число истребителей Eurofighter с двух до четырех. Об этом сообщила газета Tagesschau со ссылкой на немецкое Минобороны. Польша также получила поддержку от Франции, Великобритании, Чехии, Швеции и Нидерландов.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа
Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию
Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео
Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны
FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт