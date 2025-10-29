Под Красноярском ввели режим повышенной готовности из-за бродячих собак
Режим повышенной готовности ввели в Березовском районе Красноярского края после нападения бродячих собак на ребенка. Об этом сообщил врио главы района Александр Крестьянинов в своем телеграм-канале.
По словам Крестьянинова, ситуация с бездомными животными в районе «остается сложной».
«В связи с этим мною принято решение ввести на всей территории Березовского района режим повышенной готовности с 29 октября», — говорится в публикации.
Режим повышенной готовности — это особый правовой режим, который вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации на определенной территории или в целом по стране. Это позволяет государственным органам и службам заблаговременно принять меры по защите населения и снижению возможного ущерба.
С 29 октября в населенных пунктах района отлавливают бездомных животных. Местных жителей призвали сообщать о них в специальные службы и местные администрации. Для подачи заявки необходимо указать адрес, где заметили животных, и их количество.
25 октября в Березовском районе бродячие собаки насмерть загрызли десятилетнего мальчика. Он был помощником пастуха и шел через поле помочь пасти скот. Тело ребенка нашли в районе СНТ «Теремок» проезжавшие мимо автомобилисты.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека. 27 октября правоохранители задержали руководителя организации по отлову бездомных животных.
