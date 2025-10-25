 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Красноярском крае 10-летнего помощника пастуха загрызли собаки

В Красноярском крае 10-летнего мальчика загрызли собаки, заведено дело
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Фото: СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Березовском районе Красноярского края начали расследование уголовного дела по факту гибели десятилетнего мальчика, которого насмерть загрызли бродячие собаки. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.

Происшествие случилось 25 октября в районе СНТ «Теремок», где проезжавшие мимо автомобилисты обнаружили тело ребенка с многочисленными укушенными ранами в области головы и различных частей тела.

Бывший футболист «Барселоны» попал в больницу после нападения собаки
Спорт
Карлес Перес

По предварительной версии, утром 25 октября мальчик направлялся через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот. По данному факту следственный отдел по Березовскому району Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека.

В рамках расследования следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание будет уделено правовой оценке действий должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных в районе.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
бродячие собаки Красноярский край Следственный комитет
