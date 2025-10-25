В Красноярском крае 10-летнего помощника пастуха загрызли собаки
В Березовском районе Красноярского края начали расследование уголовного дела по факту гибели десятилетнего мальчика, которого насмерть загрызли бродячие собаки. Об этом сообщает следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии.
Происшествие случилось 25 октября в районе СНТ «Теремок», где проезжавшие мимо автомобилисты обнаружили тело ребенка с многочисленными укушенными ранами в области головы и различных частей тела.
По предварительной версии, утром 25 октября мальчик направлялся через поле из своего дома к знакомому пастуху, чтобы помочь пасти скот. По данному факту следственный отдел по Березовскому району Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело по признакам халатности, повлекшей смерть человека.
В рамках расследования следователи проводят комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Особое внимание будет уделено правовой оценке действий должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных в районе.
