Главу организации по отлову собак задержали после гибели ребенка

В Красноярском крае задержали руководителя организации по отлову бездомных животных после гибели 10-летнего мальчика от нападения стаи собак. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщило ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия в телеграм-канале.

По версии следствия, Красноярская региональная общественная организация защиты животных заключила контракт с муниципальным учреждением на отлов бездомных животных в сентябре 2025 года. Однако в октябре, после трех заявок о нападениях агрессивных собак на людей, организация не установила местонахождение животных и не провела их отлов.

В рамках расследования задержана председатель организации. Решается вопрос об избрании меры пресечения, следователи проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Фото:СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Тело ребенка с многочисленными укусами было обнаружено 25 октября в районе садового товарищества «Теремок», об этом сообщил следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии. Мальчик был помощником пастуха и шел через поле к нему помочь пасти скот. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

