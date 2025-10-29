 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Би-би-си.

На встрече с президентом Республики Южная Корея Ли Чжэ Мёном американский лидер, отмечая давнюю напряженность между севером и югом Корейского полуострова, заявил: «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить».

Трамп добавил, что во время этой поездки им не удалось согласовать встречу с Ким Чен Ыном.

Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
Политика
Дональд Трамп выступает перед военнослужащими на борту военного корабля ВМС США &laquo;Джордж Вашингтон&raquo; в Йокосуке, Япония, 28 октября 2025 года

В разговоре с журналистами перед встречей с Ли Чжэ Мёном президент США подчеркнул, что у них «всегда были очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном, но он не уверен, что двусторонняя встреча состоится в ходе азиатского турне из-за загруженного расписания.

У Трампа 30 октября также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Полина Минаева
Дональд Трамп Ким Чен Ын переговоры КНДР США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Чен Ын Ким фото
Чен Ын Ким
политик, глава Северной Кореи
8 января 1982 года
