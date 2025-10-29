Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном

Ким Чен Ын (Фото: Екатерина Штукина / Sputnik / Reuters)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Би-би-си.

На встрече с президентом Республики Южная Корея Ли Чжэ Мёном американский лидер, отмечая давнюю напряженность между севером и югом Корейского полуострова, заявил: «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить».

Трамп добавил, что во время этой поездки им не удалось согласовать встречу с Ким Чен Ыном.

В разговоре с журналистами перед встречей с Ли Чжэ Мёном президент США подчеркнул, что у них «всегда были очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном, но он не уверен, что двусторонняя встреча состоится в ходе азиатского турне из-за загруженного расписания.

У Трампа 30 октября также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.