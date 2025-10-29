Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе азиатского турне ему не удалось организовать встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает Би-би-си.
На встрече с президентом Республики Южная Корея Ли Чжэ Мёном американский лидер, отмечая давнюю напряженность между севером и югом Корейского полуострова, заявил: «Мы посмотрим, что можно сделать, чтобы все это уладить».
Трамп добавил, что во время этой поездки им не удалось согласовать встречу с Ким Чен Ыном.
В разговоре с журналистами перед встречей с Ли Чжэ Мёном президент США подчеркнул, что у них «всегда были очень хорошие отношения» с Ким Чен Ыном, но он не уверен, что двусторонняя встреча состоится в ходе азиатского турне из-за загруженного расписания.
У Трампа 30 октября также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов