Политика⁠,
0

Трамп вылетел в Южную Корею, где встретится с Си

Трамп вылетел из Японии в Южную Корею на саммит АТЭС
Трамп вылетел в Кёнджу, где пройдет саммит АТЭС, из токийского аэропорт Ханэда. Южная Корея станет последним пунктом азиатского турне президента США

Президент США Дональд Трамп покинул Японию и отправился в Кёнджу, где пройдет саммит АТЭС, пишет
The New York Times. Южная Корея станет последним пунктом азиатского турне главы Белого дома.

Трамп вылетел в Южную Корею из токийского аэропорт Ханэда, передает NHK. Это был первый визит американского лидера в Японию во время второго срока. Он встретился с новым премьер-министром Санаэ Такаити, лидеры подписали соглашение о редкоземельных металлах, а также объявили о начале новой «золотой эры» в отношениях между странами.

Трамп заявил о способности США выиграть любую войну
Политика
Дональд Трамп выступает перед военнослужащими на борту военного корабля ВМС США &laquo;Джордж Вашингтон&raquo; в Йокосуке, Япония, 28 октября 2025 года

В Южной Корее американский президент встретится с коллегой Ли Чжэ Мёном. 30 октября у него также запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп не исключил, что обсудит с Си сокращение закупок российской нефти Китаем. Он также заявил, что намерен говорить с китайским лидером о том, «как нам положить конец войне России и Украины, будь то с помощью нефти, энергетики или чего-то еще».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне объяснил паузу в переговорах «нежеланием» Киева «продолжать переговорный процесс и отвечать на вопросы, которые нами были заданы, на предложение о дальнейшем формате работы в составе различных групп».

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

