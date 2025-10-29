 Перейти к основному контенту
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

МВД России рекомендовало удалять все личные данные с телефона перед продажей устройства. Такую памятку опубликовала пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Владельцам устройств на платформе Android полиция рекомендовала включать шифрование. Это можно сделать в разделе «Настройки», выбрав пункт «Безопасность».

После этого МВД посоветовало удалить все учетные записи, в которые пользователь входил при использовании устройства. Это также можно сделать в разделе «Настройки». Каждую запись нужно удалять вручную.

Затем нужно сбросить устройство до заводских настроек. Для этого необходимо найти пункт «Удаление всех данных» в разделе «Система» в «Настройках».

Наконец, полиция рекомендовала заполнить память устройства файлами и снова сбросить его до заводским настроек. Это поможет перезаписать свободные блоки памяти, где могли остаться личные данные пользователя. После этого восстановить их будет практически невозможно.

Мошенники начали оформлять микрозаймы с помощью кодов от маркетплейсов
Общество

Подготовку устройств Apple к перепродаже в ведомстве рекомендовали начать с выхода из iCloud. Для этого владельцу нужно перейти в раздел «Настройки», нажать на свое имя и найти пункт «Выйти» внизу страницы. Потом стоит убедиться, что на устройстве отключен сервис «Найти iPhone».

Затем пользователю нужно удалить все личные данные и зашифрованные ключи с телефона. Это также можно сделать в «Настройках», в разделе «Передача или сброс iPhone», выбрав пункт «Стереть контент и настройки».

Кроме того, полиция рекомендовала убедиться, что устройство не привязано. Это можно узнать, проверив экран приветствия. Если там появилось начальное окно активации — телефон прошел очистку.

В завершение в МВД посоветовали извлечь сим-карту и хранить отдельно либо утилизировать. SD-карты рекомендовали отформатировать перед передачей другому лицу или оставить себе.

