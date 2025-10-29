В Турции обрушился жилой многоэтажный дом
В Турции в Гебзе обрушился многоэтажный дом. По словам мэра города Зиннура Бюйюкгеза, под завалами оказалась семья из пяти человек, передает NTV.
Причина обрушения пока остается неизвестной. В районе, где обрушилось здание, велись работы по прокладке метро, сообщил корреспондент телеканала.
В доме было семь этажей, сообщили в новостном агентстве IHA.
В результате землетрясения магнитудой 6,1 вечером 27 октября в турецком городе Сындыргы обрушились три здания и магазин. По данным властей, разрушенные здания не использовались после повреждений, полученных в результате предыдущего землетрясения. Информации о погибших не поступало.
