В Турции обрушился жилой многоэтажный дом

В Турции в Гебзе обрушился многоэтажный дом. По словам мэра города Зиннура Бюйюкгеза, под завалами оказалась семья из пяти человек, передает NTV.

Причина обрушения пока остается неизвестной. В районе, где обрушилось здание, велись работы по прокладке метро, сообщил корреспондент телеканала.

В доме было семь этажей, сообщили в новостном агентстве IHA.

В результате землетрясения магнитудой 6,1 вечером 27 октября в турецком городе Сындыргы обрушились три здания и магазин. По данным властей, разрушенные здания не использовались после повреждений, полученных в результате предыдущего землетрясения. Информации о погибших не поступало.