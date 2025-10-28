В Турции из-за землетрясения обрушились три здания и магазин
В результате землетрясения магнитудой 6,1 вечером 27 октября в турецком городе Сындыргы обрушились три здания и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает TRT Haber.
По данным властей, разрушенные здания не использовались после повреждений, полученных в результате предыдущего землетрясения. На момент публикации о погибших не сообщается, известно как минимум о троих получивших травмы.
«Все школы и мечети обслуживают граждан. Все наши учреждения, обслуживающие нужды наших граждан, работают на местах», — отметил министр.
Ерликая добавил, что в Сындыргы есть электричество.
По словам главы МВД, обрушений в 75 близлежащих деревнях зафиксировано не было.
Губернатор района Сындыргы Догукан Коюнджу также заявил об отсутствии разрушений в деревнях и продолжении полевых работ.
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сындыргы 27 октября в 22:48 по местному времени (совпадает с московским), очаг находился на глубине почти 6 км.
Все находившиеся в разрушившихся зданиях были эвакуированы.
По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, толчки ощущались и в соседних провинциях.
За день до этого, 26 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море, толчки также ощутили в Стамбуле.
Читайте РБК в Telegram.
Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира
Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС
В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы
«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций
Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году
Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов