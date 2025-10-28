 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Турции из-за землетрясения обрушились три здания и магазин

В Турции из-за землетрясения обрушились три здания и магазин
Video

В результате землетрясения магнитудой 6,1 вечером 27 октября в турецком городе Сындыргы обрушились три здания и магазин, сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, передает TRT Haber.

По данным властей, разрушенные здания не использовались после повреждений, полученных в результате предыдущего землетрясения. На момент публикации о погибших не сообщается, известно как минимум о троих получивших травмы.

«Все школы и мечети обслуживают граждан. Все наши учреждения, обслуживающие нужды наших граждан, работают на местах», — отметил министр.

Ерликая добавил, что в Сындыргы есть электричество.

По словам главы МВД, обрушений в 75 близлежащих деревнях зафиксировано не было.

Губернатор района Сындыргы Догукан Коюнджу также заявил об отсутствии разрушений в деревнях и продолжении полевых работ.

В Черном море вблизи Стамбула произошло землетрясение
Общество

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Сындыргы 27 октября в 22:48 по местному времени (совпадает с московским), очаг находился на глубине почти 6 км.

Все находившиеся в разрушившихся зданиях были эвакуированы.

По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, толчки ощущались и в соседних провинциях.

За день до этого, 26 октября, землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Черном море, толчки также ощутили в Стамбуле.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Турция землетрясение последствия землетрясения обрушение
