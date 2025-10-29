Минтруд предложил увеличить на 19% квоту на наем иностранцев

Минтруд предложил увеличить квоту на мигрантов почти на 20%

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минтруд предложил увеличить квоту на привлечение в 2026 году квалифицированных иностранных работников, прибывающих в Россию на основании визы, почти на 19%, до 278,9 тыс. Проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Квота устанавливается ежегодно на основании заявок работодателей на следующий год. В 2025-м этот показатель составлял 234,9 тыс. человек.

Согласно проекту, наибольшее число квот зарезервировано для рабочих пищевой, деревообрабатывающей, текстильной и швейной промышленности (71 088). На втором месте рабочие, занятые в строительстве (55 312), на третьем — сотрудники металлообрабатывающего и машиностроительного производства, механики и ремонтники (45 391).

Госдума летом приняла законопроект, освобождающий от экзамена по русскому языку мигрантов, прибывших в Россию работать по правительственной квоте. Авторы проекта считают, что мера упростит процесс привлечения кадровых ресурсов из числа иностранцев. Председатель Госдумы Вячеслав Володин усомнился, что по указанным профессиям действительно есть дефицит кадров и что в этих сферах могут работать люди, не знающие русского языка.

В 2025-м Минтруд предлагал увеличить на 50% число квот для квалифицированных иностранных работников. В ведомстве обосновали это дефицитом кадров и применением импортного высокотехнологичного оборудования.